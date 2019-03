Directeur Swart vertrekt bij Eredivisie CV

De stap past bij zijn ambitie om ook op internationaal niveau mee te werken aan het streven in elk land sterke professionele competities te hebben, zo meldt de Eredivisie CV in een verklaring.



,,Sterke nationale competities zijn fundamenteel voor het succes en de groei van het voetbal als grootste en populairste sport", aldus Swart. ,,In het internationale krachtenveld is een sterke European Leagues-organisatie nodig. Dit is het moment om die op te bouwen. Het is mooi en uitdagend om daar richting aan te kunnen geven.''



Swart werkte zes jaar bij de Eredivisie CV.