Dirk Kuyt is de nieuwe trainer van Feyenoord onder 19

Kuyt: ,,Feyenoord gaf aan het te waarderen dat ik alle tijd die ik in het voetbal steek, in Feyenoord investeer. Iets waar enorm veel respect uit spreekt. Ik heb met alle trainers gesproken om hen en hun werkwijze beter te leren kennen. Er waren meerdere opties en bij het coachen van Onder 19 had ik, in samenwerking met Cor Adriaanse, direct het beste gevoel.’'



,,We zijn er heel blij mee dat Dirk zich met zijn grote hoeveelheid kennis, zijn schat aan ervaring en uitstraling gaat inzetten voor Feyenoord en Feyenoord Academy'', zegt technisch directeur Martin van Geel. ,,Dit seizoen heeft hij al een kijkje in de keuken gekregen van de club en zich verdiept in de jeugdopleiding. Voor hem is dit een mooie volgende stap in zijn ontwikkeling als trainer.''