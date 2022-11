Dirk Kuyt na 176 dagen ontslagen als trainer van ADO Den Haag

Lineth Beeren­steyn draagt goal in oefenduel Oranje Leeuwinnen op aan overleden moeder

Voor de tiende keer in successie hebben de Oranje Leeuwinnen gewonnen van Denemarken. In Zwolle won de formatie van bondscoach Andries Jonker met 2-0 in de reprise van de EK-finale van 2017. Het was de 26ste keer dan Nederland en Denemarken tegenover elkaar stonden.

16 november