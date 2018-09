Dirk Marcellis (30) stopt per direct met voetballen

In 2013 raakte Marcellis als speler van AZ zwaar geblesseerd aan zijn knie. De mandekker onderging destijds vanwege meniscus- en kraakbeenproblemen meerdere operaties aan het gewricht. Marcellis herstelde en hervatte zijn loopbaan bij NAC, waarna hij de afgelopen drie jaar uitkwam voor PEC.



Marcellis speelde twee weken geleden tegen Utrecht zijn laatste wedstrijd voor de Zwolse club. In de eerste helft speelden de knieklachten, waar hij vorig seizoen en in de voorbereiding ook alweer hinder van ondervond, opnieuw op. Marcellis kondigde daarop - halverwege - in de kleedkamer geëmotioneerd al zijn afscheid aan.



De voorbije weken heeft de oud-international het gewricht verder laten onderzoeken, om te kijken of hij met medicaties zijn voetbalcarrière alsnog kon hervatten. Nadat artsen hem adviseerden om te stoppen omdat het onverantwoord zou zijn, hakte de speler de knoop definitief door.