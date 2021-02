Dit gaat Ajax missen aan Onana: ‘Hij was echt klaar voor een transfer naar een Europese topclub’

Door Johan Inan



Toen PSV in de laatste ontmoeting met Ajax na twintig minuten op een 2-0 voorsprong kwam, meldde Onana zich tussen zijn aangeslagen teamgenoten. Al klappend in zijn handen maande hij de ploeg vertrouwen te houden in een goede afloop. Vooral nu de stadions leeg blijven, blijkt duidelijk hoe de Afrikaanse doelman zich bij Ajax heeft ontpopt tot één van de grote motivators. Vrijwel negentig minuten lang coacht hij zich suf. In het Nederlands naar het centrale verdedigingsduo, in het Spaans naar de linksback en in het Frans naar de spits.



Onana is niet alleen op het veld de grote animator, ook in de kleedkamer zorgde hij altijd voor sfeer en harmonie. Diederik Boer was een jaar reservedoelman bij Ajax, toen hij in 2015 een nieuwe concurrent zag arriveren. ,,In het begin moest hij even zijn draai vinden, maar daarna leerden we hem bij Ajax kennen als een jongen die altijd opgewekt was.”