'Dit gaat tot heel veel irritaties leiden bij coaches en spelers'

Mario van der Ende, oud-scheidsrechter: ,,De KNVB moet kiezen voor kwaliteit, niet voor kwantiteit. In dit geval geef ik de bond groot gelijk dat zij willen bepalen wie ze op een bepaalde wedstrijd inzetten als VAR. Want gebleken is wel dat lang niet iedereen voor deze job geschikt is, zo is wel gebleken. Neem alleen al die twee wedstrijden tussen Sparta en FC Emmen in de play-offs, waarin Sparta gruwelijk gedupeerd is. Daarom kan ik weinig met de reactie van de scheidsrechtersbond, die met een roulatiesysteem wil gaan werken. Laat de belangenvereniging er eerst eens voor zorgen dat hun mensen de regels goed hanteren. In plaats van onderhandelen met de KNVB, zouden ze nu beter de spelregelkennis kunnen bestuderen. Laat anders kundige oud-scheidsrechters of oud-voetballers de rol van VAR vervullen.”