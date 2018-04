'Dit heb ik nog nooit meegemaakt, zó pijnlijk'

Kampioen PSV dicht bij CL-miljoenen

0:01 PSV is door de landstitel dicht bij minimaal 8 miljoen euro aan prijzengeld vanuit de UEFA, voor deelname aan Europese toernooien in seizoen 2018-2019. De kans is zeer groot dat PSV pas op 21 of 22 augustus hoeft aan te treden in de vierde (en laatste) voorronde, ook wel play-off genaamd, voor de Champions League.