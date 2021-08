Dit is de verwachte opstelling en het blessurenieuws van je favoriete club

De derde eredivisiespeelronde is in aantocht. Wat zijn de te verwachten opstellingen en welke spelers ontbreken dit weekeinde bij jouw favoriete club? Een overzicht.

Fortuna Sittard - RKC Waalwijk (vrijdag 20.00 uur)

Bijzonderheden Fortuna: Ben Rienstra kreeg onlangs goed nieuws van de cardiologen. Zijn hartproblemen blijken niet dusdanig dat hij geen profvoetbal meer kan spelen. Vanavond, in het duel met RKC, zit hij weer bij de selectie van Fortuna Sittard. De verwachting is dat hij niet zal starten nog. Lisandro Semedo en George Cox ontbreken vanwege blessures.



Bijzonderheden RKC: RKC begint zeer waarschijnlijk met drie wijzigingen in de basiself aan het duel met Fortuna Sittard. Vurnon Anita tekende donderdag een nieuw contract en zal naar verluidt starten. Ook doelpuntenmaker tegen Heerenveen Jens Odgaard heeft een basisplaats afgedwongen. Doelman Joel Pereira is licht geblesseerd, voor hem zal Etienne Vaessen spelen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC Waalwijk tegen Fortuna Sittard. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard tegen RKC Waalwijk. © AD

SC Cambuur - FC Twente (zaterdag 18.45 uur)

Bijzonderheden Cambuur: Cambuur verwelkomde deze week met Filip Krstev en Maxim Gullit weer twee nieuwe spelers maar is nog steeds niet uitgewinkeld. Na twee nederlagen hoopt trainer Henk de Jong nu op een eerste overwinning. Hij liet zijn ploegen trainen op standaardsituaties omdat daar al veel tegengoals uitkwamen.

Bijzonderheden FC Twente: Spits Ricky van Wolfswinkel keert terug in de selectie van FC Twente. Hij miste het duel met Ajax vanwege een knieblessure. Wout Brama zit voor het eerst bij de groep. De aanvoerder miste de gehele voorbereiding. Ook hij had last van de knie.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente tegen SC Cambuur. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Cambuur tegen FC Twente. © AD

Go Ahead Eagles - Sparta (zaterdag 20.00 uur)

Bijzonderheden Go Ahead: Trainer Kees van Wonderen werkt haast zorgeloos toe naar de thuisbeurt tegen Sparta. Personele problemen kent Go Ahead Eagles nagenoeg niet. Alleen rechtsback Mats Deijl ontbrak eerder in de week nog op de training met een enkelblessure, maar hij zit gewoon bij de wedstrijdselectie. Slechts de langdurig gekwetsten Frank Ross en Sam Crowther zijn er niet bij.

Bijzonderheden Sparta: Sparta moet het in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles opnieuw stellen zonder Abdou Harroui. De middenvelder ontbreekt vanwege transferperikelen. Ook een andere middenvelder, Adil Auassar, is er niet bij in De Adelaarshorst. De aanvoerder van de Rotterdamse club viel uit in het thuisduel met Heracles (1-1) en kan de komende weken niet spelen. Laros Duarte speelt vermoedelijk zijn laatste wedstrijd voor Sparta. Hij verkast naar FC Groningen. Partijen waren vandaag al dichtbij een akkoord.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta tegen Go Ahead Eagles. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles tegen Sparta. © AD

PSV - FC Groningen (zaterdag 20.00 uur)

Bijzonderheden PSV: PSV sluit morgenavond de eerste zes turbulente weken van het seizoen af, waarin de ploeg alleen afgelopen week door de uitschakeling in de Champions League tegen een flinke teleurstelling aanliep. Trainer Roger Schmidt mist Davy Pröpper, die vandaag niet bij de afsluitende training was. De ploeg lijkt verder fit voor het duel met de Groningers.

Bijzonderheden FC Groningen: Bij de bezoekers in Eindhoven geen wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd van vorige week tegen FC Utrecht (0-0). In de aanval hoopt trainer Danny Buijs op doelpunten van Jørgen Strand Larsen en Michael de Leeuw.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen tegen PSV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV tegen FC Groningen. © DPG Media

Willem II - PEC Zwolle (zaterdag 21.00 uur)

Bijzonderheden Willem II: Na de even verrassende als fraaie 0-3 zege bij Vitesse is de kans groot dat trainer Fred Grim niets verandert aan zijn basisopstelling. De deze week van FC Twente gehuurde middenvelder Godfried Roemeratoe zit direct bij de wedstrijdselectie.

Bijzonderheden PEC: Na twee nederlagen en nul goals past PEC-trainer Art Langeler zijn elftal op meerdere posities aan. Zo keert Bram van Polen terug als rechtsback en begint Mees de Wit weer als linkerverdediger. Daardoor komt in het centrum een plek voor Siemen Voet en Rav van den Berg. Beiden maken dit seizoen hun basisdebuut.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle tegen Willem II. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II tegen PEC Zwolle. © AD

FC Utrecht - Feyenoord (zondag 12.15 uur)

Bijzonderheden FC Utrecht: Op de afsluitende training stond Simon Gustafson in het basisteam op de plek van Gyrano Kerk. Dat alles heeft te maken met stevige transferperikelen rond de aanvaller, die nog een stap hoopt te gaan maken in deze transferperiode. Als dat voor zondag niet geregeld is, is hij wel gewoon een optie voor trainer René Hake.

Bijzonderheden Feyenoord: Trainer Arne Slot kijkt op zaterdag wie er okselfris uit de ontmoeting met IF Elfsborg zijn gekomen. De Noor Fredrik Aursnes mocht in Zweden niet spelen, maar zit in de eredivisie wel weer bij de selectie. Marcos Senesi lijkt FC Utrecht niet te kunnen halen, dan is Wouter Burger of Ramon Hendriks de vervanger.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen FC Utrecht. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht tegen Feyenoord. © AD

Ajax - Vitesse (zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden Ajax: Nicolás Tagliafico is na twee wedstrijden schorsing weer beschikbaar voor Ajax. De vraag is of de Argentijn terugkeert in de basis, en zo ja, ten koste van wie dat zal gaan. Daley Blind was tegen NEC en Twente zijn vervanger als linksback.

Bijzonderheden Vitesse: Bij Vitesse ontbreken de geblesseerde Danilho Doekhi, Million Manhoef en Jacob Rasmussen nog. De Arnhemse club is in de ban van de transfermarkt. Het is de vraag of Riechedly Bazoer, Oussama Tannane en Doekhi bij Vitesse zullen blijven.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse tegen Ajax. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax tegen Vitesse. © AD

Heracles Almelo - NEC (zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden Heracles: Giacomo Quagliata is nog een vraagteken bij Heracles, de linksback heeft last van een spierblessure. Als hij niet kan spelen, is Ruben Roosken zijn vervanger. Aanvaller Kasper Lunding ontbreekt vanwege een knieblessure. Marco Rente en Navajo Bakboord hebben de groepstraining hervat, maar het duel met NEC komt te vroeg voor de verdedigers. Trainer Frank Wormuth twijfelt nog over de aanvallers, stelt hij Ismail Azzaoui als valse spits op? Of kiest hij toch voor Sinan Bakis? „Daar denken we over na.”

Bijzonderheden NEC: NEC heeft vertrouwen getankt door de 2-0-zege op PEC Zwolle en hoopt die lijn door te trekken tegen Heracles, waarvan in de voorbereiding nog met 0-1 werd gewonnen. Pedro Ruiz ontbreekt nog in de wedstrijdselectie. De 21-jarige Spaanse spits werd donderdag voor twee seizoenen gehuurd van Olympique Marseille, dat hem op dezelfde dag overnam van het tweede elftal van Real Madrid. Technisch directeur Ted van Leeuwen noemt hem een toptalent in Spanje, maar Ruiz kan dat pas na de interlandperiode laten zien.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling NEC tegen Heracles Almelo. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles Almelo tegen NEC. © AD

SC Heerenveen - AZ (zondag 16.45 uur)

Bijzonderheden Heerenveen: Lucas Woudenberg neemt tegen AZ de linksbackpositie over van Rami Kaib. Verder starten dezelfde spelers als vorige week tegen RKC Waalwijk (3-2). Heerenveen is na twee speelrondes in de eredivisie nog altijd zonder puntenverlies.

Bijzonderheden AZ: Het debuut van Aslak Witry tegen Celtic als linksback is AZ-trainer Pascal Jansen goed bevallen. De Noor is van origine een rechtsback maar kan dus ook op links uit de voeten. Jansen hoopt vandaag op groen licht voor Owen Wijndal. Die speelde dit seizoen nog geen minuut maar maakt vorderingen in het herstel van zijn liesblessure.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ tegen Heerenveen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen tegen AZ. © AD