Dit is het meest waardevolle Ajax aller tijden

Afgelopen zomer was de boodschap van directeur voetbalzaken Marc Overmars aan verschillende Europese topclubs duidelijk: not for sale. De media-afdeling van Ajax maakte zelfs een hilarisch filmpje over de fictieve laatste werkdag van Overmars voor het sluiten van de transfermarkt. De technische baas van de Amsterdamse club had zogenaamd zijn mobiele telefoon verstopt in zijn bureaulade en die kwam pas weer tevoorschijn toen de handelsdeadline was verstreken.