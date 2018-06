Dit is het nieuwe thuisshirt van Feyenoord

Op zijn site meldt Feyenoord dat voor het ontwerp is gekeken naar shirts uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. De Rotterdammers pakten toen in 1984, 1993, 1999 de titel. ,,Voor zowel de drie strepen op de schouders, kraag en biesjes van de mouwen is gekozen voor de kleur zwart. Dit zorgt voor een klassiek en stijlvol geheel'', aldus de bekerwinnaar.