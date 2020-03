Dit is het resterende programma van Ajax, AZ, Feyenoord en PSV

Video Haps ondanks breuk in hand inzetbaar bij Feyenoord

11:51 Ridgeciano Haps van Feyenoord heeft in de topper tegen PSV (1-1) een breuk in zijn rechterhand opgelopen. De 26-jarige linksback, die in Eindhoven als linksbuiten speelde, maakte wel gewoon de 90 minuten vol. Haps kan ondanks de breuk in zijn hand de komende weken ook gewoon blijven voetballen.