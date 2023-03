Dit is na vier keer 1-0 het resterende programma van de titelkandidaten in de eredivisie

Roelofsen geniet van spel De Graafschap en sfeer op De Vijverberg: ‘Deze avond had de club nodig’

Interim-trainer Richard Roelofsen van De Graafschap is zeer te spreken over wat zijn ploeg heeft laten zien in de bekerwedstrijd tegen Ajax. De voorlopige vervanger van de zieke hoofdtrainer Adrie Poldervaart put vooral vertrouwen uit de 0-3-nederlaag.