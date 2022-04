Dit is waarom PSV zo hard toe was aan succes en hoe de club daarop kan voortborduren

Vijf mannen overlegden afgelopen week in een vergaderzaal in de buurt van Eindhoven over de toekomst van PSV. Marcel Brands, Ruud van Nistelrooij, John de Jong, Jan Vennegoor of Hesselink en Fred Rutten proberen nu al de fundamenten te leggen voor een succesvolle periode vanaf seizoen 2022-2023. Maar eerst stond het huidige PSV nog iets anders te doen.

De club was meer dan ooit toe aan een succes, zo leek het wel. De druk van het chagrijn werd groter en groter in Eindhoven, omdat de sportieve oogst sinds 2018 nogal schraal was.

Zondag was het eindelijk weer feest in en rondom het Philips Stadion, nadat PSV schitterde in De Kuip. Dat de Eindhovenaren een keer zo massaal iets konden vieren, was al een tijdje terug. Op de dag van de bekerfinale was het vier jaar en twee dagen geleden dat de club op het Stadhuisplein de 24ste landstitel pakte. Op één gewonnen Johan Cruijff Schaal (in 2021) in vier jaar kan PSV niet teren en dus sloeg de ergernis de afgelopen maanden meer dan eens toe. Zondag verdween de somberheid naar de achtergrond en werd de zege op Ajax als een groot geschenk bejubeld.

Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV en trainer Roger Schmidt.

Onverwacht succes

Een onverwacht succes in een beladen seizoen, waarin trainer Roger Schmidt het soms zwaar te verduren kreeg. Door zijn wissels en door de hoeveelheid blessures binnen zijn team. Door het niet winnen van topwedstrijden en door het niet kunnen volhouden van goed spel. Maar vooral door het uitblijven van klinkende resultaten, die bij een topclub als PSV passen. De winst op Ajax kwam om die reden meer dan gelegen en geeft Schmidt iets in handen waarmee hij trots kan zijn op zijn tweejarige PSV-periode. De tiende bekerwinst in de historie van PSV is er eentje die wordt gekoesterd door iedereen die van de Eindhovense club houdt. PSV toonde de spirit die hoort bij het toernooi en vocht zich vanuit geslagen positie terug in een wedstrijdformat dat niet altijd serieus is genomen.

Als Schmidt straks één ding nalaat bij PSV, dan is het wel dat een bekerwedstrijd onder alle omstandigheden scherp moet worden aangevlogen. Tegen wie je ook speelt: PSV kan nooit zomaar elf spelers wisselen en moet altijd een goede basiskern intact laten. Het vergroot de kans op succes enorm.

Dure benen

Schmidt kan bij minimaal nog een tweede plek in de eredivisie door de voordeur weg bij PSV en in zijn kielzog geldt dat ook voor algemeen directeur Toon Gerbrands, die zijn verzameling nationale prijzen bij PSV na acht jaar toch nog compleet wist te maken. De topman had PSV gedurende zijn bewind al drie landstitels zien winnen en drie keer de Johan Cruijff Schaal zien begroeten, maar een bekerwinst zat er nooit in. PSV maakte zich regelmatig volkomen belachelijk in het bekertoernooi, door van clubs in de eerste divisie te verliezen. Onder Schmidt was de mindset als gezegd totaal anders en verschenen ook de duurste PSV-benen in stadions waar het geld niet tegen de plinten klotst.

Érick Gutiérrez is uitzinnig van vreugde nadat hij PSV op 1-1 heeft gekopt.

Kroonjuwelen verkopen?

In de bekerfinale blonken meerdere spelers uit. Érick Gutiérrez stond bijvoorbeeld op, met een heel belangrijke goal. Mario Götze en zeker Ibrahim Sangaré straalden ook, net als Mauro Júnior, Yvon Mvogo en Cody Gakpo. Wat zij komend seizoen allemaal gaan doen, verdween eventjes naar de achtergrond. Ze kunnen in groten getale vertrekken, maar hoe verstandig is het om alles nu af te breken en helemaal opnieuw te beginnen? Het beleid van Brands kennende, zal PSV enkele kroonjuwelen voor een goede prijs willen verkopen (PSV heeft dat in financieel opzicht ook nodig), maar ook een deel van de selectie intact willen houden om Van Nistelrooij niet met een compleet nieuwe ploeg te confronteren, die nog volledig aan elkaar moet wennen.

Grootste verrassing

Er komen nieuwe keepers en nieuwe aanvallers, ongetwijfeld. Voor elke linie is versterking nodig, maar een deel van het huidige PSV zal intact blijven om voort te kunnen borduren op het succes van de bekerwinst. Daarin is zonder twijfel ruimte voor de grootste verrassing van dit seizoen: Mauro Júnior. Maar ook voor Joey Veerman en Jordan Teze, die is uitgegroeid tot een prima centrale verdediger en nog jaren meekan bij PSV. De club wil dolgraag zijn contract op korte termijn verlengen.

Cody Gakpo met de KNVB-beker.

Guti nummer zes?

Gutiérrez langer behouden, kan ook een belangrijke zet zijn. Sinds hij bij PSV in het elftal kwam, was er meer stabiliteit en viel het aantal tegengoals een stuk lager uit. Hij moet in staat worden geacht om onder Van Nistelrooij als nummer zes te fungeren. Daarnaast zijn er nog veel vraagtekens. Wat gaat Götze (contract tot medio 2024) doen? Wat wil PSV met Noni Madueke, voor wie veel belangstelling is. Wil Philipp Max het nog een jaartje proberen onder Van Nistelrooij?

Het zijn allemaal vragen die vanaf half mei worden beantwoord. Eerst gaat PSV proberen om een nieuw wonder te verrichten en daarbij is de ploeg volledig afhankelijk van Ajax. PSV heeft in de strijd om de landstitel niks in eigen hand en staat met nog vijf duels te gaan vier punten achter. Ook de derde prijs in Nederland winnen, de absolute hoofdprijs, lijkt onmogelijk. Maar PSV heeft dit seizoen wel vaker alle voorspellingen gelofenstraft.

Maxi Romero is blij met de bekerwinst en showt de KNVB-beker aan de Eindhovense supporters.