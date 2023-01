Dit is waarom vrijwel iedereen bij Ajax enthousiast is over John Heitinga

Gerard Nijkamp (Sparta) en Max Huiberts (AZ) succesvol in de eredivisie: ‘Je moet een dikke huid hebben’

De een stuwt AZ naar de top, de ander brengt Sparta Rotterdam in hogere sferen. Hoe Max Huiberts (52) en Gerard Nijkamp (53), beiden uit Zwolle, zich als technisch directeur ontpoppen tot een succesnummer in de eredivisie. ,,Ik heb thuis weleens gezegd: zo lang ik dit werk doe, zal ik nooit de vader zijn die in alle rust alles van zich af kan zetten.”

28 januari