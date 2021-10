Dit weten we na de tweede interlandweek van Louis van Gaal

Door Maarten Wijffels



1. Lang en Danjuma vergroten de visvijver voor Oranje, maar er zijn ook zorgen over gevestigde namen.

Oranje heeft er in één week twee ‘nieuwe’ aanvallers van Champions League-niveau bij gekregen. Dat gebeurt niet vaak. Noa Lang en Arnaut Danjuma weten al wat nodig is om uit te blinken tegen PSG of op Old Trafford tegen Man United. Ze zijn verder dan talenten die bij Oranje aansluiten en nog vooral op ontdekkingsreis zijn binnen Nederland. Wat mooi was om te zien gisteravond: ze zien elke balaanname als een kans op actie. Lef en de vaardigheid om 1-tegen-1 een man uit te spelen zijn gewilde wapens in het topvoetbal.