Dit zijn de kanshebbers voor Johan Cruijff-prijs voor grootste talent van de eredivisie

LIVE play-offs Conference League | FC Twente in Turkije begonnen aan tweeluik met Fenerbahçe

Om toegang te krijgen tot de groepsfase van de Conference League, moet het FC Twente van trainer Joseph Oosting over twee duels zien af te rekenen met Fenerbahçe. Youri Regeer is fit genoeg en start in de basis. De Turken zijn begonnen met vier oud-eredivisionisten aan de aftrap. De heenwedstrijd in Turkije volg je hier vanaf 19.00 uur live.