Dit zijn de ploegen die PSV komende zomer in de Champions League-voorronde kan tegenkomen

Benfica in eerste instantie geen optie

PSV moet twee tweeluiken overleven om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De eerste speeldag is op 2 of 3 augustus en het is nog niet bekend of dat uit of thuis is. Het weekend daarvoor speelt PSV de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Als PSV de de derde voorronde doorkomt, moeten de Eindhovenaren dus nóg een horde over om in de groepsfase van het grootste UEFA-toernooi te komen.