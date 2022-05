Dit zijn de verwachte opstellingen van Feyenoord en AS Roma

FC Utrecht klaar met biergooi­ers: ‘Gek word je ervan, ik snap oprecht het nut er niet van’

Met de 3-1 overwinning op Vitesse in de knip tijdens de eerste wedstrijd in de play-offs, leeft FC Utrecht hoopvol toe naar de return in Arnhem van zondagmiddag. De ploeg van Rick Kruys is, de langdurig afwezigen daargelaten, compleet. Eén ergernis leeft wel in De Galgenwaard: het gedrag van een deel van de eigen aanhang, dat met bier en andere spullen gooide. ,,Gek word je ervan.”

20 mei