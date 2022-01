Djokovic meldt zich voor detentie: tennisser weer vast in afwachting van beroepszaak

Djokovic kreeg gisteren te horen dat hij alsnog het land uit moet, omdat hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus en omdat hij onjuiste gegevens heeft verstrekt over waar hij was en wat hij gedaan heeft terwijl hij positief was getest op het virus. Minister Alex Hawke van Immigratie maakte gebruik van zijn bevoegdheid om het visum van de nummer 1 van de wereld in te trekken.



Dat gebeurde enkele dagen nadat een rechter in Melbourne had besloten de medische vrijstelling van de Serviër goed te keuren en hem vrij te laten uit het detentiecentrum waar de tennisser verplicht moest blijven na zijn aankomst in Australië. Djokovic wil graag meedoen in Melbourne en aast op zijn tiende titel in de Australian Open.



Djokovic mag vanochtend Australische tijd nog een keer zijn verhaal doen bij de douane en moet daarna opnieuw in zogeheten detentie. Hij mag wel tijd doorbrengen met zijn advocaten om zijn beroep voor te bereiden. Zondag is dan de rechtszaak. De Australian Open, het grandslamtoernooi dat Djokovic al negen keer won, begint maandag.