Do or die voor Feyenoord, net als de afgelopen drie succescampagnes

2015/2016: Roda-uit

De Rotterdammers bereikten in de voorgaande vijf edities driemaal de finale. In 2016 kroonde het zich uiteindelijk tot winnaar na een 2-1 overwinning op FC Utrecht, maar een obstakelloze weg richting die finale was het allerminst. Nadat Feyenoord zeven competitienederlagen op rij liet noteren, moest het op een steenkoude avond in februari op bezoek bij Roda JC. Pas in de verlenging kopte Eric Botteghin zijn ploeg naar de halve finale. Aan de basis van dat succes? Dick Advocaat, die de kwakkelende hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst na de horrorreeks in een adviserende rol ondersteunde. Het hielp Van Bronckhorst na de crisis aan zijn eerste prijs als Feyenoord-coach.

2017/2018: PSV-thuis

In 2018 bevestigde Feyenoord zijn status als ‘cupfighter’ door opnieuw de beker te pakken. In de finale versloeg het AZ met 3-0. In de route naar de finale hoefden de Rotterdammers geen enkele keer uit te wijken naar een andere speelstad. De lastigste horde voor de ploeg van Van Bronckhorst was ongetwijfeld de ontmoeting met PSV, dat in de kwartfinale op bezoek kwam. De latere landskampioen verzuimde zich echter te plaatsen voor de laatste vier en moest zijn meerdere erkennen in Feyenoord. Dankzij treffers van Sam Larsson en Tonny Vilhena won Feyenoord met 2-0. Daarmee gaf de regerend landskampioen het seizoen nog een beetje kleur, nadat het in de competitie op de teleurstellende vijfde plaats was geëeindigd.