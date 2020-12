Doekhi geniet bij Vitesse: ‘Dat Feyenoord onze tactiek kopieerde, getuigt van respect’

De ambities zijn al jaren hoog in Arnhem. Kan de geel-zwarte formatie dit seizoen, waarin het ook al PSV versloeg, dan eindelijk eens de hooggespannen verwachtingen waarmaken? "Wij hebben gewoon een goede ploeg", zegt Doekhi. "Dat we van PSV en Feyenoord winnen, zegt dat we ons goed kunnen meten met deze ploegen. Woensdag sluiten we het jaar af met een wedstrijd tegen AZ, ook een ploeg die in de top meedraait. Het wordt weer een mooie wedstrijd om ons te laten zien. Als we opnieuw winnen, vestigen we echt onze naam. In januari spelen de topclubs allemaal tegen elkaar. Wat er dit seizoen mogelijk is? Wij willen zo lang mogelijk bovenin blijven meedoen."