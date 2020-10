Doelman Bijlow terug op trainingsveld Feyenoord

De Boer gaat in Italië op zoek naar eerste zege als bondscoach

14:04 Bondscoach Frank de Boer gaat tijdens de uitwedstrijd tegen Italië in de Nations League op zoek naar zijn eerste zege als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij kan weer een beroep doen op Memphis Depay, die zondag tegen Bosnië geschorst was. Italië leidt groep 1 van de Nations League halverwege met vijf punten, gevolgd door Nederland en Polen met vier punten. Het duel tussen Italië en Oranje begint om 20.45 uur in het stadion van Atalanta Bergamo. Volg alles vanaf 19.00 uur in ons liveblog!