Doelman Hahn houdt conditie op peil bij PEC Zwolle

De 28-jarige Rotterdammer vertrok afgelopen zomer bij sc Heerenveen. Hahn wilde na drie jaar zijn aflopende contract in Friesland niet verlengen. Omdat de keeper vooralsnog geen nieuwe werkgever heeft gevonden, klopte hij bij PEC Zwolle aan met de vraag of hij daar mag meetrainen. Hahn bereikte in 2015 met PEC de finale van het toernooi om de KNVB-beker. FC Groningen was daarin met 2-0 te sterk. De Duitser Michael Zetterer is nu de eerste keeper van de ploeg uit Zwolle.