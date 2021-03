Doelman Koselev tekent dag na invalbeurt voor Velthuizen contract in Japan

Frank Arnesen: ‘Natuurlijk werk ik met zaakwaarne­mers, dat is toch mijn job?’

27 februari Frank Arnesen is nu ruim een jaar bezig om Feyenoord langzaam de kant op te duwen die hij wil. De transitie is ingewikkeld, al was het maar omdat de Deense technisch directeur het moet doen met met een lege portemonnee. ,,Maar deze club blijft fantastisch, echt waar.’’