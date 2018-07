Doelman Vermeer nog niet fit bij Feyenoord

video Trainings­kamp Vitesse: Alles met de bal

9 juli SANKT VEIT AN DER GLAN – Vitesse werkt in de serene rust van Oostenrijk naar de start van het seizoen toe. De trainingen van de nieuwe Russische coach Leonid Sloetski zijn pittig. ,,Maar gelukkig doen we alles met de bal”, zegt aanvaller Bryan Linssen. ,,Dat vinden voetballers erg fijn.”