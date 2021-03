Dogan verlaat NAC voor Champions League-avontuur in Azië

De 27-jarige Hagenaar maakt per direct de overstap van NAC naar FC Istiklol Dushanbe. De club uit Centraal-Azië die vanaf 2014 onafgebroken kampioen is van Tadzjikistan. Omdat de transfermarkt in dat land nog geopend is, de competitie op 1 april van start gaat en NAC bereid is mee te werken kan Dogan beginnen aan zijn eerste buitenlandse reis. In Nederland speelde hij voor Sparta, TOP Oss en NAC.