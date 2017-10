Dolberg niet van plan Ajax te verlaten ondanks reserveplek

Dolberg erkent dat hij matig aan het seizoen is begonnen. ,,Ik heb een moeilijke start en daarom kreeg Klaas-Jan een paar keer de kans, die hij pakte met een paar doelpunten. Ik spreek hem dagelijks op de training en buiten het veld. Hij is een heel goede gozer", zegt hij in gesprek met het Deense TV2.



De spits stond afgelopen zomer in de nadrukkelijke belangstelling van AS Monaco, dat tientallen miljoenen wilde betalen aan Ajax. Dolberg bleef, maar verloor wel zijn basisplek aan Huntelaar die al driemaal scoorde. In de eredivisie staat Dolberg nog droog dit seizoen, alleen in de KNVB-beker tegen Scheveningen maakte hij een hattrick. ,,Ik heb nog niet gescoord, maar ik voel me goed", zegt Dolberg. ,,Ik zit prima in mijn vel en ben niet bij de pakken gaan neerzitten. Ik weet zeker dat de doelpunten gaan komen."