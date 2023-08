Donny van de Beek helpt FC Groningen aan nieuwe spits

Met samenvatting PSV moet blijven vrezen, Britse media trekken parallel­len met vorig seizoen: ‘It's 2022 all over again’

In de Britse media is er volop aandacht voor het spektakelstuk van dinsdagavond tussen Rangers FC en PSV in de play-offs van de Champions League. PSV moet volgens de Britse kranten waken voor eenzelfde scenario als vorig jaar, toen in eigen huis werd verloren van de Schotten. ‘Het toneel is nu klaar voor een almachtige ontmoeting in Nederland.’