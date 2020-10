Doodeman velt Jong AZ met vijf assists, De Graafschap haalt opgelucht adem in Helmond

Jong Ajax

Later op de avond was Jong Ajax te sterk voor de beloften van FC Utrecht. Bij de bezoekers uit Utrecht deden onder anderen Maarten Paes, Othman Boussaid en Daniel Arzani mee. Paes keerde terug nadat hij besmet was met het coronavirus en kreeg drie goals om de oren. Sontje Hansen (1-0), Terrence Douglas (2-0, zijn eerste in het profvoetbal) en Brian Brobbey (3-1) waren trefzeker namens de Amsterdammers. Voor FC Utrecht was Jeredy Hilterman twee keer trefzeker. Hij zorgde twee keer voor de aansluitingstreffer, de 2-1 en 3-2, maar die goals leverden Jong FC Utrecht geen punten op. Alle goals vielen na rust. Bekijk hier de samenvatting van Jong Ajax - Jong FC Utrecht (premium).

Roda JC - Telstar

Acht goals

De meest doelpuntrijke wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie was die tussen Jong AZ - FC Volendam. Het werd liefst 2-6 nadat de ruststand al 1-4 was. Via Marco Tol leidde in de vijfde minuut het doelpuntenfestijn in. Hij maakte de 0-1, waarna Nick Doodeman liefst drie assists mocht noteren in de eerste helft. Hij was aangever bij de goals van Francesco Antonucci, Martijn Kaars én Ibrahim El Kadiri. Na de 0-3 van Kaars had Mohamed Taabouni nog iets teruggedaan, maar de marge werd via El Kadiri dus alsnog drie in Volendams voordeel.



Na rust kwam Jong AZ nog terug tot 2-4 via Yusuf Barasi, maar echt spannend werd het niet meer. Doodeman voegde namelijk nog maar eens twee assists toe aan zijn totaal. Derry John Murkin en Samuele Mulattieri maakten de goals: 2-6. Het totaal aantal assists kwam daarmee op liefst vijf voor Doodeman, die het afgelopen weekend ook al drie assists af in de thuiswedstrijd tegen Jong PSV.