Door Louis van Gaal genegeerde Ryan Gravenberch wel bij Jong Oranje

Sven Botman is terug in de voorselectie van Jong Oranje. De verdediger van Lille miste in november interlands vanwege een blessure. Erwin van de Looi heeft ook Jan Paul van Hecke (Blackburn Rovers FC), Elayis Tavsan (NEC) en Thomas Buitink (Vitesse) opgenomen in de groep van dertig. Die wordt over twee weken teruggebracht naar 23.