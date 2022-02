Dordrecht-speler N’Diaye moet bijkomen van racisme MVV-fans en keert voorlopig terug naar familie in Lyon

N’Diaye werd twee minuten voor tijd woedend nadat hij de apengeluiden had gehoord. Hij beklaagde zich bij één van de assistenten van arbiter Richard Martens. De leidsman hield de huurling van het Turkse Göztepe SK geel voor, wat extra olie op het vuur gooide. N’Diaye wilde verhaal halen bij de supporters, moest door ploeggenoten in bedwang gehouden worden en ging vervolgens zichtbaar geëmotioneerd het veld af. ,,Hij stond met tranen onder de douche’’, beaamde algemeen directeur Hans de Zeeuw van de Dordtse club naderhand.

Een dag later was de Fransman terug aan de Krommedijk, maar inmiddels is hij teruggekeerd naar zijn familie. ,,We hebben hem de ruimte gegeven om hem te laten bijkomen na alles wat hij heeft meegemaakt’’, bevestigt innovatiemanager Leon Vlemmings van FC Dordrecht. ,,Daar hebben we geen lengte aan gekoppeld, we willen hem de tijd gunnen die nodig is.’’