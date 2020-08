Douglas speelt na zeven jaar weer duel in Nederland

In 2010 werd Douglas met FC Twente kampioen van Nederland. Hij nam in die tijd ook de Nederlandse nationaliteit aan, om een debuut in Oranje mogelijk te maken. Daar kwam het echter niet van. Douglas traint als proefspeler mee bij de Eagles.

Douglas verruilde FC Twente in 2013 voor Dinamo Moskou. Daarna speelde hij nog bij Trabzonspor en Sporting CP, maar zo succesvol als in Nederland werd de verdediger niet meer. Nu is hij dus terug in Nederland, bij Go Ahead, dat komend seizoen uitkomt in de eerste divisie.



Voor de formatie uit Deventer was het de eerste wedstrijd sinds de coronastop. Voor Douglas was het zijn eerste officiële wedstrijd in ruim drie jaar.