Douvikas maakt FC Utrecht én FC Twente blij: wordt Utrecht nog zesde?

,,Die zesde plek willen we nog pakken”, aldus Kruys. ,,Daarmee start je in de halve finale van de play-offs met een uitwedstrijd en kan je het thuis afmaken. Daarnaast, met de ambities die FC Utrecht heeft, moet je er gewoon altijd voor gaan op het moment dat de zesde plek nog in het vizier is. Natuurlijk zijn we afhankelijk van wat er bij Vitesse gebeurt, maar als wij zelf winnen, hebben we in elk geval kans om die zesde plek te bereiken.”