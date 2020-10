Drie coronabesmettingen bij Sparta in aanloop naar derby met Feyenoord

Positieve test bij Jong Oranje: Vitesse­naar Doekhi in quarantai­ne

11 oktober ZEIST - Danilho Doekhi zit in quarantaine. De verdediger van Vitesse is bij Jong Oranje positief getest op corona. Ook bondscoach Erwin van de Looi is besmet. Beiden reizen niet mee met het nationale team naar Cyprus.