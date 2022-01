Dromen van bekerstunt: ‘Voor DVS’33 is dit de kortste weg naar Europees voetbal’

Door Dennis van Bergen



Het zal even wennen zijn voor Aart Goossensen (62), tijdens de KNVB Bekerwedstrijd tegen Vitesse. Al decennialang staat hij precies aan de overkant van de dug-out wanneer zijn cluppie DVS ’33 speelt, pal voor het poortje tussen twee reclameborden. Bijgeloof is het. Als hij dat doet, dan wint de derdedivisionist meestal. Hoe anders is het vanavond, in de Gelredome, als hij voor het eerst in zijn voorzittersbestaan noodgedwongen het pluche van de hoofdtribune onder zijn achterwerk voelt. Het handjevol bezoekers dat binnen mag, móet daar tenslotte zitten. Of hij desondanks droomt van een stunt? ,,Ja, natuurlijk droom ik daarvan.”