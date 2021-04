Drommel moet bij PSV opboksen tegen mythische status Van Beveren en Van Breukelen

Vitesse in mineur naar de bekerfina­le: ADO blijkt met ‘mislukte spruitjes­voet­bal’ toch de gevreesde struikel­wed­strijd

10 april ARNHEM - De blik kan op De Kuip. Op de Dennenappel. Maar Vitesse zet in mineur de jacht in op de KNVB-beker. Na een totaal onnodig en vooral ook dramatisch gelijkspel (0-0) tegen de armetierige hekkensluiter ADO Den Haag staan de Europese ambities in competitieverband weer zwaar onder druk. De Arnhemse club heeft een reddingsboei uitgegooid naar achtervolger Feyenoord.