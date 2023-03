Droomavond voor Niels Hartman na debuut voor Gibraltar in de Kuip: ‘Heel indrukwekkend’

Met videoWaar bij Oranje het chagrijn er van alle kanten af spatte na de 3-0 zege op Gibraltar , daar beleefde één Nederlander in elk geval de avond van zijn leven. De 22-jarige Niels Hartman, geboren in Schoonhoven, maakte zijn debuut voor Gibraltar tégen het Nederlands elftal in de Kuip.

Normaal gesproken speelt hij voor zo'n honderd man op het negende niveau van Engeland bij Loughborourgh University. Sinds gisteren mag Niels Hartman zich international noemen. In de 86ste minuut mocht hij invallen bij Gibraltar tégen het land waar hij werd geboren. Precies zoals hij had gehoopt. ,,Het is moeilijk om je voor te stellen, want een stadion met 50.000 man heb ik nog nooit meegemaakt, maar het was heel indrukwekkend. Dat is het goede woord denk ik, heel mooi", zei Hartman na afloop.

,,Een droom die uitkwam, zeker", zei de 22-jarige defensieve middenvelder. ,,Je internationale debuut maken in de Kuip is natuurlijk extra speciaal", aldus Hartman, die vooraf nog geen garantie had op zijn debuut. ,,De coach vertelde dat de kans aanwezig was, maar dat was ook zo tegen Griekenland (toen bleef hij de hele wedstrijd op de bank, red.). Hij zei dat ik erin zou komen als ik iets kon betekenen voor het team en dat ik anders mijn kans moest afwachten. Gelukkig heb ik mijn debuut gekregen, hartstikke mooi.”

Sinds Hartman bezig was met het aanvragen van een Gibraltarees paspoort hoopte hij ooit in grote stadions tegen grote namen te spelen. Ondanks de nederlaag had hij dan ook de avond van zijn leven: ,,Het is nog steeds een nederlaag dus je kan dan nooit supertevreden zijn, vind ik. Maar we hebben onszelf wel verbeterd. Er zit echt verbetering in Gibraltar als voetballand", aldus Hartman, die volop vrienden en familie op de tribune had zitten in Rotterdam. ,,Mijn ouders, mijn vriendin, vrienden: hartstikke leuk dat ze allemaal gekomen zijn.”

Shirtje ruilen

Vooraf gaf Hartman al aan dat hij hoopte een shirtje te ruilen met een van de Oranje-internationals, maar dat hij ook eigenlijk wel zijn eigen debuutshirt wilde behouden. ,,Misschien moet ik shirtje ruilen zonder dat van mij weg te geven", zei hij vooraf. Of dat gelukt is? ,,Haha ja, ik heb nu het shirtje van Daley Blind (die zijn 101ste interland voor Oranje speelde, red.) en ook dat van mijzelf gehouden", laat hij verheugd weten.

Bekijk hieronder de samenvatting.

Programma EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.