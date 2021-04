Droomtransfer lonkt voor AZ-aanvoerder Koopmeiners: ‘Interesse Roma is er’

Kijk hier de samenvatting van Willem II - AZ (Premium)



Koopmeiners moest al na vier minuten en 32 seconden met rood van het veld nadat hij zijn noppen in het been van Vangelis Pavlidis plantte in een poging een slechte aanname te corrigeren. De middenvelder benadrukte na afloop dat er van opzet absoluut geen sprake was, maar snapte wel dat er rood getrokken werd.

Ook zijn trainer Pascal Jansen had daar begrip voor: ,,Het is een nare. Niet bewust, hij wil zijn slechte aanname corrigeren, maar het is terecht rood”, zei de coach voor de camera van ESPN.

Mogelijke droomtransfer

Eerder deze week verscheen er in de bekende roze sportkrant La Gazzetta dello Sport een bericht dat AS Roma belangstelling heeft voor Koopmeiners. De Italianen deden niet veel research, want er werd een foto bijgeplaatst van Peer Koopmeiners, het twintigjarige broertje van de AZ-captain dat voor Jong AZ speelt.

Toch blijkt er wel degelijk belangstelling te zijn vanuit Rome voor Koopmeiners, maar die interesse gaat toch echt uit naar Teun. ,,Ik moest daar natuurlijk wel om lachen, dat was wel even grappig binnen ons gezin. Ik moet zeggen dat ik met mijn gedachten hier nu totaal niet bij ben hoor, maar de interesse is daar. Wat er verder gebeurt, gaan we wel zien. Ik ga verder niet in op welke interesse dan ook. Ik weet dat jullie dat graag willen horen, maar dat is nu niet aan de orde”, zei Koopmeiners tegenover de NOS.

Volledig scherm Teun Koopmeiners druipt af na zijn rode kaart tegen Willem II. Speelt de aanvoerder van AZ volgend seizoen in de Serie A? © ANP