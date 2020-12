Druijf verlengt ondanks plek op de bank: ‘Zullen in januari kijken hoe het ervoor staat’

Druijf maakte in januari 2018 zijn debuut in het eerste elftal. Inmiddels staat hij op 33 wedstrijden waarin hij vijf keer scoorde.

AZ verhuurde Druijff in januari vorig jaar voor een half jaar aan NEC, waar hij in de eerste divisie 29 keer scoorde. Bij AZ is de aanvaller geen basisspeler en doet hij vaak mee met Jong AZ. ,,Ik heb hier al de nodige contractondertekeningen gehad. Dit is denk ik al de vierde”, aldus Druijf. ,,Hoe ik naar mijn toekomst kijk? Ik wil het liefst veel spelen. We zullen in januari kijken hoe het ervoor staat. Het kan namelijk snel veranderen.”