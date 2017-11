Duarte dolbij met goals: 'Hier heb ik jaren op gewacht'

Dat Sparta een 0-2 voorsprong alsnog weggaf en genoegen moest nemen met een (terecht) gelijkspel na doelpunten van Thom Haye en Bartholomew Ogbeche was een klein smetje. Desondanks stond Duarte na afloop in opperbeste stemming voor de camera’s. ,,Echt man, ik ben zo gelukkig.''



Vijf jaar oud was hij, toen Sparta-scouts hem letterlijk weg plukten uit de straten van Spangen. De wijk waar, pal boven de Lidl in de wijk achter Het Kasteel, ook zijn wieg stond. En waar hij vaak naar trainingen van Sparta ging om zijn voorbeeld Nourdin Boukhari aan het werk te zien. Nu, dertien jaar later, heeft hij zijn eerste officiële doelpunten gemaakt in het shirt van de Rotterdamse club. ,,Het eerste dat ik zo ga doen is mijn vader appen, die voor de televisie heeft gezeten. Hij zal ongelooflijk trots op me zijn'', aldus Duarte. ,,Hij volgt me namelijk altijd.''