Duel FC Den Bosch - ADO Den Haag verplaatst vanwege veiligheidsredenen

Voetbalpod­cast | ‘Met Steven Bergwijn haal je pure kwaliteit binnen’

Het spel tussen Ajax en Tottenham Hotspur is begonnen. De inzet is Steven Bergwijn als winterse versterking. En waar blijft de versterking voor Arne Slots Feyenoord? Er was toch geld? Het zijn onderwerpen in de nieuwe AD Voetbalpodcast. Vandaag praat Etienne Verhoeff met Mikos Gouka.

12 januari