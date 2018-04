Duel tussen Jong Ajax en NEC maandag overgespeeld

De twee clubs speelden vrijdag al tegen elkaar. Omdat bij Ajax de niet-speelgerechtigde Teun Bijleveld meedeed, besloot de KNVB de uitslag ongeldig te verklaren en het duel opnieuw in te plannen. Voor NEC was dat goed nieuws, want de Nijmegenaren verloren op De Toekomst met 2-0.



Middenvelder Bijleveld had tijdens FC Dordrecht - Jong Ajax (2-3) op maandag 2 april zijn vijfde gele kaart ontvangen, waardoor hij tegen NEC geschorst had moeten zijn. Als gevolg van een administratieve fout van de KNVB stond Bijleveld op vier gele kaarten en kon hij gewoon worden opgesteld door de Amsterdammers.