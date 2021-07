Duitse autoriteiten vrezen Nederlandse hooligans: streep door oefenduel PEC Zwolle

Hilary Gong wil na valse start ontluiken als sprintka­non van Vitesse: Twee jaar lang heeft alles tegen gezeten

30 juni BURGH-HAAMSTEDE - Hij is de snelste voetballer van Vitesse. Zeggen ze. Maar pas in zijn vierde dienstjaar kan Hilary Gong zijn naam als sprintkanon vestigen. De vergeten voetballer uit Nigeria gaat de diepte in.