Duitse media: jeugdspeler Oranje spuugt

Zowel de krant Bild als persbureau DPA trok onmiddellijk de vergelijking met het 'spuugincident' tussen Frank Rijkaard en Rudi Völler, op het WK van 1990 in Italië.



Op beelden is in elk geval te zien dat er irritatie was tussen beide spelers. Vanuit het Nederlandse kamp is niet gereageerd op het incident. De A-elftallen van beide landen treffen elkaar zaterdag in Amsterdam.



Het duel in Meppen eindigde onbeslist, 1-1. In de slotfase miste Özcan een strafschop. Ajacied Kaj Sierhuis scoorde voor Nederland. De Duitse coach Meikel Schönweitz zei niets over het voorval. ,,Het was een intensief, soms heel fel gevecht tussen twee elftallen die elkaar niets cadeau deden.''