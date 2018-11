Duitsers hopen op een weerzien Thon en Koeman

Tot op de dag van vandaag hebben de twee spelers elkaar nooit meer gesproken. Thon kondigde in de Duitse pers een eventueel weerzien met Koeman wel te zien zitten. Niet om nog eens verhaal te halen, want Thon heeft geen trauma overgehouden aan de gebeurtenissen. Integendeel zelfs.



Thon reageerde een paar jaar geleden al eens in AD Sportwereld uitgebreid op het voorval. ,,Ach, ik heb het altijd kunnen relativeren’’, zei Thon toen. ,,De euforie was groot bij Oranje, winnen van Duitsland op Duitse bodem is niet zomaar iets. En dan kunnen mensen impulsieve dingen doen, zonder erbij na te denken. Het was niet goed wat Ronald deed, maar we moeten ook niet overdrijven. Ik bedoel, hij brak niet het been van een tegenstander en hij schopte ook geen achillespees aan flarden. Ik heb het hem vergeven.’’