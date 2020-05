Dumfries en de bezinning bij PSV: ‘Je merkt de bereidheid om mee te denken over salaris’

Door Maarten Wijffels



Afgelopen weekeinde zat hij weer in een groepsbespreking over het inleveren van salaris. Denzel Dumfries is er in korte tijd meer vertrouwd mee geraakt, zowel met het thema als met vergaderen in een videocall. ,,Wat alleen lastig is: je kunt op afstand niet altijd ieders gezichtsuitdrukking lezen’’, zegt hij. ,,En met een hoop buitenlandse jongens is de vertaling wel een uitdaging. Maar ik ben blij dát het kan, want het is nogal een onderwerp wat we momenteel bespreken.’’

Salaris inleveren, iedereen snapt dat ‘dit een tijd van bezinning is’, zegt Dumfries. ,,Je merkt wel de bereidheid om mee te denken. Maar toch staat iedereen er ook op zijn eigen manier in. Stel: je hebt een moeilijke jeugd gehad en je hebt je door te knokken opgewerkt tot dit podium. Dan sta je er misschien anders in dan jongens die een fijne jeugd hadden met niks te klagen.

,,Ik heb ook nooit echt een mening over of salarissen in het voetbal uit de hand zijn gelopen. Ik vind het geen oneerlijk verdiend geld. PSV heeft ons een voorstel gedaan voor salariskorting en er ligt een richtlijn van de VVCS. Wat ik zeg: ik kan niet in ieders portemonnee kijken, maar de bereidheid om mee te denken is er zeker.’’

Transfer

Zonder coronacrisis zou Dumfries zelf deze zomer één van de meest interessante eredivisiespelers op de transfermarkt zijn. Meest scorende verdediger in de competitie, net 24 jaar geworden, rechtsback met aanvallende kwaliteiten en Oranje-international. ,,Nu is het onzekerder wat mijn status is, ja, klopt. Ik ben er rustig onder, alles in het leven gebeurt met een reden. Ik ben al hartstikke trots dat ik bij PSV speel. Als dat volgend seizoen zo blijft, verandert er aan dat gevoel niks.''



Het is ook nog steeds een jaar voor het EK, zegt hij. En PSV krijgt een nieuwe trainer. ,,Nee, ik heb hem nog niet gesproken, maar wat ik hoor past het voetbal dat Roger Schmidt wil spelen perfect bij mij. Aanvallend, hoge pressie. Dat klinkt goed.’’

Eigenlijk had afgelopen zondag de laatste competitiewedstrijd van het seizoen moeten zijn. Maar nu kwam het slot al op 8 maart, een 0-1 zege in Groningen met de winnende treffer van... Juist ja, Dumfries. Hij is meteen ook de laatste doelpuntenmaker van dit eredivisieseizoen. ,,Ik ging eerst nog uit van een herstart, inmiddels heb ik vrede met het besluit dat de competitie definitief ‘klaar’ is. Maar als ze komend weekeinde in Duitsland weer gaan spelen, oeh, dan zal het wel weer kriebelen.

Voetballen zonder publiek, dat wordt ook de nieuwe werkelijkheid in Nederland. PSV - Ajax straks in de herfst met alleen de galm van een leeg stadion; Dumfries noemt dat een ‘verschrikkelijk vooruitzicht’. ,,Vooral ook voor al die vaders en moeders die met hun kinderen naar de wedstrijden gaan. Die mogen dat straks niet meer. En niemand weet voor hoelang.’’

Hij wordt op de PSV Campus weggeroepen voor de training. In mei traint de selectie nog door. Het zijn sessies die vooral gebruikt worden voor het verbeteren van mindere punten. ,,Het vraagt een andere mindset. Ik train nu extra op techniek, op oefeningen met de bal in kleine ruimtes.’’