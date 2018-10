Dumfries schittert, Bijlow blundert in Klassieker

RapportcijfersMet een acht is Denzel Dumfries de beste beoordeelde speler van dit weekeinde. De rechtsback van PSV maakte de winnende treffer tegen FC Groningen en verzorgde ook een assist. Matthijs de Ligt was belangrijk bij Ajax in de Klassieker en kreeg een 7,5. Net als Michel Vlap die zijn Heerenveen langs AZ stiftte. Ook Furdjel Narsingh van De Graafschap kreeg dat cijfer.

Een minder goed weekeinde kende de blunderende Feyenoord-keeper Justin Bijlow. Hij kreeg net als AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos, zijn ploeggenoot Bjørn Johnsen en Vitesse-aanvaller Bryan Linssen een 4.

FC Emmen – VVV 1-1

FC Emmen: Scherpen 6; Gronsveld 5,5 (65. Slagveer -), Veendorp 6, Bakker 6, Clavan 7 ; Bannink - (23. Niemeijer 5,5), Bijl 6,5, Ben Moussa 6, Chacon 6; Arias 5, Jansen 6.

VVV: Unnerstall 6; Rutten 5,5, Röseler 6,5, Promes 6, Janssen - ; Post 6, Seuntjens 7, Susic 6; Joosten – (21. Kum 5,5), Mlapa 6 (58. Van Ooijen 6), Opoku 5.

Scheidsrechter Dieperink: 6

Man of the match: Caner Cavlan was bij FC Emmen de gangmaker in het offensief dat de club al in de eerst helft startte na vroege de rode kaart van VVV-verdediger Janssen.

Volledig scherm Caner Cavlan. © ANP Pro Shots

ADO Den Haag – NAC 1-1

ADO Den Haag: Groothuizen 6,5; Troupée 5,5, Beugelsdijk 6, Kanon 6, Pinas 5; Immers 6,5, El Khayati 6,5, Malone 6; Becker 5 (83. Goppel -), Necid 5 (66. Falkenburg -), Hooi 6 (86. Lorenzen).

NAC: Van Leer 6.5; Sporkslede 6, Koch 5, Mets 5, Carolina 4.5; Nijholt 5,5 (88. Reuvers -), Kali 5,5, Rosheuvel 5 (75. Korte -); Ilic 6 (88. Verschueren -), El Allouchi 6, Te Vrede 5,5.

Scheidsrechter Van Boekel: 6

Man of the match: Hij wist 300 minuten niet te scoren in de eredivisie maar tegen NAC was het weer raak. Daardoor is Nasser El Khayati toch nog betrokken bij de laatste tien doelpunten van ADO.

Volledig scherm Nasser El Khayati. © ANP Pro Shots

De Graafschap – Excelsior 4-1

De Graafschap: Jurjus 6; Owusu 6, Straalman 5,5, S. Nieuwpoort 5,5 (79. L. Nieuwpoort), Abena 4,5 (46. Bakker 6,5), Tutuarima 5; Olijve 6 (46. Narsingh 7,5), El Jebli 6,5, Klaasen 6; Van Mieghem 6, Serrarens 6.

Excelsior: Damen 6; Fortes 5,5, Mattheij 6, Matthys 5, Burnet 5,5; Schouten 6, Koolwijk 6,5 (82. Oude Kotte), Messaoud 5 (60. El Hamdaoui 5,5); Edwards 6, Ómarsson 6 (82. Hadouir), Bruins 6,5.

Scheidsrechter Kooij 5

Man of the match: Furdjel Narsingh viel dit seizoen alleen nog maar in voor De Graafschap. Zijn meest recente invalbeurt tegen Excelsior zal het beste beklijven. Narsingh was met een doelpunt en een assist belangrijk in de grootste overwinning van De Graafschap dit seizoen.

Volledig scherm Furdjel Narsingh viert zijn doelpunt met zijn teamgenoten. © ANP Pro Shots

FC Groningen – PSV 1-2

FC Groningen: Padt 7; Zeefuik 6, Te Wierik 6, Chabot 5,5, Memisevic 6,5, Handwerker 6,5 (90. Moreira -); Reis 6, Doan 6, Warmerdam 6,5; Cassierra 5 (90. Antuna -), Pohl 5,5 (84. Freriks -).

PSV: Zoet 6,5; Dumfries 8, Schwaab 6, Viergever 6, Angeliño 7; Rosario 6, Pereiro 5 (80. Mauro Júnior -), Hendrix 5 (67. Gutiérrez -); Lozano 5, De Jong 6,5, Malen 6 (89. Verreth).

Scheidsrechter Makkelie: 6

Man of the match: De stormachtige ontwikkeling van Denzelf Dumfries lijkt onstuitbaar. De rechtsback beslist nu ook duels. Oog in oog met keeper Padt faalde hij niet. De assist bij de gelijkmaker van Donyell Malen kwam ook al van hem.

Volledig scherm Denzel Dumfries. © ANP Pro Shots

PEC Zwolle – Heracles 1-1

PEC Zwolle: Van der Hart 6; Ehizibue 5,5, Lachman 6, Lam 7, Paal 7; Dekker 5,5 (69. Bouy -), Hamer 7, Leemans 5,5 (60. Genreau 6); Namli 6,5, Flemming 6,5, Van Duinen 6,5.

Heracles: Blaswich 5,5; Breukers 5,5, Rossmann 6, Van den Buijs 6, Van Hintum 6;Van Nieff 6 (72. Osman -), Merkel 6,5, Kuwas 6 (69. Duarte -); Peterson 6, Dalmau 6 (84. Vermeij -), Drost 6.

Scheidsrechter Van de Graaf: 7

Man of the match: PSV-huurling Kenneth Paal ontwikkelt zich steeds beter als een moderne linksback die zich steeds meer laat gelden in het elftal van PEC Zwolle.

Volledig scherm Kenneth Paal. © ANP Pro Shots

Vitesse – Fortuna Sittard 2-1

Vitesse: Eduardo 6; Karavaev 5,5, Van der Werff 7 (39. Doekhi 6), Clarke-Salter 6, Clark 6; Serero 5, Bero 6, Foor 5; Ødegaard 5 (90. Bruns -), Darfalou 5, Linssen 4 (82. Gong -).

Fortuna Sittard: Koselev 6; Ciranni 5,5, Ninaj 6, Dammers 5,5, Pinto 6 (74. Ospitalieri -); Rodríguez 5, Hutten 5,5, Smeets 5,5 (74. Semedo -); Lamprou 5, Vidigal 5,5 (46. Essers 6), Diemers 5,5.

Scheidsrechter Higler: 4

Man of the match: Maikel van der Werff stond maar 39 minuten en werd door Vitesse-trainer Sloetsky toen noodgedwongen van het veld gehaald in verband met een blessure. Met die geringe speeltijd ging hij goed om. Zo scoorde hij in de eerste helft zijn eerste goal voor Vitesse.

Volledig scherm Maikel van der Werff. © ANP Pro Shots

Ajax – Feyenoord 3-0

Ajax: Onana 6; Mazraoui 6, De Ligt 7,5, Blind 6,5, Tagliafico 6,5; Schöne 6 (46. Neres 6,5), De Jong 7; Ziyech 6,5, Van de Beek 6,5 (86. De Wit-), Tadic 6,5; Dolberg 6 (64. Huntelaar-).

Feyenoord: Bijlow 4; St. Juste -, Botteghin 6, Van der Heijden 6, Verdonk 5,5; Toornstra 5 (66. Larsson -), Clasie 5,5, Vilhena 5; Berghuis 5, Van Persie 5 (46. Nieuwkoop 6), Jørgensen 5 (81. Vente -).

Scheidsrechter Kuipers: 5

Man of the match: Matthijs de Ligt had niet heel erg veel om handen tijdens de Klassieker maar áls hij moest ingrijpen deed hij dat. Hij was tegen Feyenoord de defensieleider van Ajax die de laatste tijd toch al zoveel indruk maakt.

Volledig scherm Matthijs de Ligt. © Foto: SCS/Sander Chamid

Willem II – FC Utrecht 0-1

Willem II: Wellenreuther 7; Dankerlui 6, Meissner 6, Heerkens 6, Palacios 6; Llonch 5, Crowley 6,5, Anita 6 (75. Liefink -); Saddiki 5 (78. McGarry -), Sol 5,5, Avdijaj 5 (82. Kristinsson -).

FC Utrecht: Jensen 6;Klaiber 6, Letschert 6, Janssen 7, Gavory 6,5; Van Overeem 6,5, Gustafson 5,5, Emanuelson 6; Tannane 6 (74. Van de Streek -), Görtler 6 (86. Venema -), Kerk 6.

Scheidsrechter Kamphuis: 5

Man of the match: Met zijn eerste treffer van het seizoen bleek Willem Janssen direct goud waard voor FC Utrecht.

Volledig scherm Willem Janssen. © ANP Pro Shots

AZ – Heerenveen

AZ: Bizot 5; Svensson 5,5, Hatzidiakos 4 (69. Vejinovic), Vlaar 6, Ouwejan 7; Midtsjø 4,5 (61. Maher -), Til 4,5, Koopmeiners 6,5; Gudmundsson 6, Johnsen 4 (61. Seuntjens -), Idrissi 5.

Heerenveen: Hahn 6: Floranus 5, Høegh 6, Bulthuis 5,5, Pierie 6,5: Kobayashi 5 (87. Hornkamp -), Rienstra 6, Thorsby 6; Vlap 7,5 (84. Van Amersfoort-), Lammers 7, Zeneli 6 (65. Van Bergen-).

Man of the match: Michel Vlap heeft een abonnement op mooie doelpunten. De Fries vloerde het tobbende AZ met twee schitterende doelpunten. Zijn samenspel met spits Lammers wordt steeds beter.