Dumfries: We kunnen hier niet tevreden over zijn

PSV kreeg tegen de Oostenrijkers veel kansen. ,,We maakten voor het doel soms net niet de juiste keuze. En we hadden een beetje pech, met ballen die voorlangs gingen en een paar kopballen", zag Viergever. ,,Op het einde moet je er ook gewoon voor zorgen dat je niet verliest. Je hebt je kansen gehad, de bal wilde er niet in. Dan moet je het gewoon op 0-0 houden. Als we over twee weken in Oostenrijk een goed resultaat neerzetten, zijn we door.”

Doelman Jeroen Zoet was blij dat hij en zijn verdedigers bij de paar gevaarlijke momenten van LASK Linz bij de les waren. ,,We hebben geconcentreerd verdedigd. Een paar ballen werden uitstekend geblokt door onze verdedigers. Als we dat elke wedstrijd doen, gaan we nog maar weinig doelpunten tegen krijgen", zei hij. ,,Dat we nu twee keer op rij niet gewonnen en niet gescoord hebben? Daar mag je wat van vinden. We weten zelf hoe het zit. Er wacht ons zondag weer een belangrijke wedstrijd tegen AZ. Daarom snel naar huis nu en proberen een goede nacht te pakken.”



Denzel Dumfries baalde van het resultaat. ,,We kunnen hier niet tevreden over zijn. We hadden moeten winnen. Het veldspel was goed, bij vlagen. We gingen niet goed om met de kansen. Telkens ontbrak het laatste zetje", zei de Oranje-international.