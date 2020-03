Dumfries: Zij stellen twee linksbacks op, dan wordt het lastig

Advocaat: Spelers vonden het een duidelijke handsbal en strafschop

17:53 Trainer Dick Advocaat slaagde er met Feyenoord niet in om in de uitwedstrijd tegen PSV zijn achtste zege op rij te boeken. Hij moest genoegen nemen met een gelijkspel: 1-1. ,,Ik denk dat die uitslag de verdienste is van beide ploegen”, zei de Hagenaar.