Dusan Tadic begrijpt beslissing arbiter niet: ‘Ongelofelijk, dat was toch een goal?’

,,Ik wilde er doorheen dribbelen. De verdediger maakt vervolgens een fout. Dit was een doelpunt”, aldus Tadic. De aanvoerder van de koploper kwam ook nog even terug op eerdere wedstrijden in de eredivisie waarin Ajax punten liet liggen. ,,Als je zo snel de 1-0, 2-0 en 3-0 maakt, wordt het makkelijker. We hebben onze les geleerd tegen Go Ahead, Heracles en Utrecht. Er was meer beweging, meer tempo met de bal. Dan is het makkelijker en is het mooier om naar Ajax te kijken.”